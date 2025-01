Quotidiano.net - Gazprom: interrotte le forniture di gas russo tramite l’Ucraina. “Kiev ha rifiutato di estendere gli accordi”

Roma, 1 gennaio 2025 – “Ledi gasl'Ucraina si sonoalle 8 ora di Mosca” (le 6 in Italia): è l’annuncio di. “Dato cheha ripetutamente e chiaramentedigliin tal senso” con la Russia, l'azienda “ha perso in data odierna la capacità tecnica e legale di far transitare il gas attraverso l'Ucraina”: è quanto si legge in un comunicato di, citato dall'agenzia di stampa Tass. Intanto, sempre l'agenzia di stampa russa Tass afferma che oltre un milione di soldati ucraini sono rimasti uccisi o feriti in azione dall'inizio di quella che Mosca chiama “operazione militare speciale” contro, nel febbraio 2022. Secondo il Ministero della Difesale perdite dell'Ucraina in quell'anno ammontavano a circa 118.500 militari e nel 2023 a circa 405.