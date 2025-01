.com - È morta Nora Orlandi, celebre il suo coro I 4 + 4 di Nora Orlandi, il ricordo di Silvia Annichiarico

a 91 annidirettrice e creatrice delI 4 + 4 di: ildie la carriera di una grande artistaÈdirettrice e creatrice delI 4 + 4 di. Aveva 91 anni, non era malata, e si è spenta serenamente nel sonno nella sua cara romana durante la notte di Capodanno. A darne l’annuncio, ex componente dei 4 + 4.IldiAbbiamo raggiunto telefonicamente l’attrice e conduttrice radiofonica, per tanti anni speaker di RTL 102.5, per chiederle un personaledi.«Ho iniziato cone la sorella Paola nel 1970, poi con Celentano, con Mina, le tournée con Pappalardo. Lei era una pietra miliare, andavamo anche a Roma, ai primi Festival di Napoli, i Sanremo.