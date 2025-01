Quotidiano.net - Concerto di Capodanno 2025 a Vienna: Riccardo Muti celebra Johann Strauss

Si è concluso da poco a, nella prestigiosa Sala d'Oro del Musikverein, il tradizionaledi, diretto per il settimo anno dal maestro. L'evento, trasmesso in mondovisione, ha affascinato milioni di spettatori con una selezione di brani intramontabili del repertorio viennese, diffondendo un messaggio universale di pace, fratellanza e amore. Nelle parole di, che ha scelto l'italiano i suoi auguri, "la musica ha il potere di abbattere i confini, costruire ponti e ricordarci ciò che ci unisce. In un mondo spesso segnato da conflitti e divisioni, oggi celebriamo con la musica i valori universali di pace, fratellanza e amore". Il programma, come da tradizione, ha incluso i celebri valzer e polke della dinastia, accompagnati da momenti di grande emozione e leggerezza, culminando con il classico brindisi sulle note del Bel Danubio Blu e della Marcia di Radetzky.