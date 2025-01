Liberoquotidiano.it - Cecilia Sala, Italia chiede rilascio immediato e garanzie su detenzione

Roma, 1 gen. (Adnkronos) - L'ha chiesto al governo dell'Iran la ''liberazione immediata'' della giornalistanae "totali sulle sue condizioni di". E' quanto si apprende dalla Farnesina. Tali richieste sono contenute in una nota verbale che il ministero degli Esterino ha consegnato al governo iraniano attraverso l'ambasciatrice a Teheran Paola Amadei.La nota si inserisce nell'ambito del lavoro che il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, sta portando avanti con la premier Giorgia Meloni, il ministro della Giustizia Carlo Nordio e il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano per arrivare a una rapida e positiva soluzione della vicenda. ha, inoltre, espresso gratitudine al presidente per aver ricordato il forte impegno dell'nel contesto globale .