Camminiamo per la pace”, marcia silenziosa da Stia a Pratovecchio

Arezzo, 1 gennaio 2025 – “Insieme in cammino, per interrogare le nostre coscienze, per coltivare la memoria dei crimini del passato, per esprimere solidarietà alle vittime di ogni guerra, per rifiutare ostinatamente ogni forma di violenza e sopraffazione, per immaginare istituzioni capaci di agire veri processi di, per credere nella forza della riconciliazione, per trovare il coraggio di osare la, passo dopo passo, insieme”. Queste parole sono il manifesto abbracciato e sottoscritto in modo simbolico da 30 associazioni del territorio diche, il 5 di gennaio e grazie anche all’interessamento e al coinvolgimento dell’amministrazione comunale, partiranno insieme per unadella. Tutte le persone che si riconoscono in questi valori e in questi intendimenti, si ritroveranno in Piazza Tanucci ail 5 di gennaio alle ore 17.