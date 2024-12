Laspunta.it - Voci di Casa Pascoli, il nuovo libro di Claudio Giovanardi

di” è il terzodipubblicato dallaeditrice Lepre. Non è una biografia di Giovanni; è un romanzo nel quale la grandezza del poeta viene narrata attraverso le vicende della sua vita nel quotidiano scorrere del tempo intervallato da tragedie come l’uccisione del padre. La storia è quella di un grande intellettuale malgrado il suo status di uomo comune che non ha cercato la poesia ma che è stato folgorato dalla sua potenza con arrendevolezza, come frutto di predestinazione. Un uomo a disagio nei suoi ruoli, professore e poeta, pienamente immerso nella vita della provincia italiana del secondo Ottocento.daè un caleidoscopio di punti di vista: gli eventi della vita di Giovanni, dalla fanciullezza alla morte, vengono raccontati dalledelle principali figure che hanno costellato la sua esistenza: lo stesso poeta, le sorelle Maria e Ida, i fratelli e in particolare Giuseppe, la pecora nera della famiglia, Pagliarani, l’esecutore materiale dell’omicidio del padre.