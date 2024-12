Sport.quotidiano.net - Tennis. Per Bronzetti subito l’ostacolo Keys

La nuova stagione comincia già a fine 2024 per Lucia, che la scorsa notte ha affrontato Madisonal primo turno del WTA 250 di Auckland, in Nuova Zelanda. Sorteggio amaro per la verucchiese all’ASB Classic, perchéè giocatrice di grande valore e anche testa di serie numero uno del torneo. Tra la numero 21 del mondo e, attualmente 73, un solo scontro diretto datato 2023 alla United Cup. In quell’occasione l’americana vinse 6-3, 6-2. La vincente di questo match affronterà al secondo turno chi la spunterà tra l’ucraina Starodubtseva e la rumena Cristian. Dall’altra parte del tabellone c’è la belga Mertens, testa di serie numero 2, mentre 3 e 4 sono Anisimova e Sun. Intanto, a Riccione, è alle battute finali il 6° "Memorial Pietro Serafini". Nei quarti bella vittoria per la testa di serie numero 3, Riccardo Campagnola, che ha battuto il giovane riminese Mattia Ricci per 6-1, 2-6, 10-5.