Ilgiorno.it - Sociale, scuola, giovani e verde. Sì al bilancio: nessuno resti indietro

Leggi su Ilgiorno.it

"Guardare al futuro senza lasciare". Un milione in più per il, altri 3 per l’istruzione e il diritto allo studio, 20mila euro extra sulle politicheli e lotta all’evasione fiscale che in due anni ha portato nelle casse del Comune 1,5 milioni. È l’ossatura del2025 che Vimodrone ha approvato alla vigilia del nuovo anno. Confermati i fondi per, il 2025 porterà alle famiglie più welfare "con servizi capaci di rispondere a bisogni emergenti e di far fronte al carovita", spiega il sindaco Dario Veneroni. Fra le misure che vanno in questa direzione, "l’esenzione dall’addizionale Irpef per le fasce con Isee fino a 10mila euro". I conti "riflettono il nostro impegno nel garantire solidità e sostenibilità alle politiche locali, nonostante il contesto generale di tagli dei trasferimenti statali e di aumenti anche per il pubblico - sottolinea il primo cittadino -.