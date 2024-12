Pupo pagò una cena da 5500 euro a Tony Effe disse | appena farò i soldi ricambierò

Leggi su Dayitalianews.com

è sempre stato una miniera di aneddoti, come quando raccontò di aver rischiato di morire in Russia per uno sgarbo a un pezzo grosso. Intervistato per un elzeviro pubblicato sui giornali del gruppo di Quotidiano Nazionale/Monrif, ha rivelato un altro retrossicuramente curioso e per certi versi divertente: unaluculliana, pagata da lui, con personaggi noti come Giuseppe Cruciani, Fabio Rovazzi,e la Dark Polo Gang al ristorante di Alessandro Borghese.rivelò che quellagli venne a costare ben 5.500, una cifra neanche tanto scandalosa “visto il consumo industriale di tartufo e di champagne che ci fu”.Laofferta daDurante l’intervistastava parlando dell’esclusione didal concertone di Capodanno a Roma, che ha suscitato un polverone di polemiche.