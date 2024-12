Thesocialpost.it - Pompeo muore così nel giorno di Capodanno, un destino orribile: lascia 3 figli

Leggi su Thesocialpost.it

Il 2024 si conclude tragicamente con un nuovo incidente sul lavoro, segnando un anno drammatico per gli infortuni mortali. Nella mattina del 31 dicembre, ha perso la vita un operaio di 39 anni,Mezzacapo, residente a Capodrise, in provincia di Caserta. L’incidente è avvenuto presso l’azienda Frigocaserta, dove lavorava, nella zona industriale di Gricignano di Aversa.Leggi anche: “Escluso dal concertone di fine anno”. Dopo Tony Effe, un altro caso: è polemicaDalle indagini condotte dai carabinieri della Compagnia di Marcianise, è emerso che Mezzacapo è stato schiacciato da un muletto mentre era impegnato nelle operazioni di movimentazione delle merci. L’impatto è stato letale e, nonostante l’arrivo immediato di un’ambulanza, non è stato possibile fare altro che constatare il decesso.