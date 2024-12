Serieanews.com - Osimhen-Milan: così l’intreccio di mercato può “liberare” De Laurentiis

Leggi su Serieanews.com

trae ilpuò rivoluzionare ildi gennaio. Ecco come l’intervento rossonero potrebbe aiutare anche DeVictorè di nuovo al centro delle voci di. Dopo aver stupito tutti con le sue prestazioni in Turchia, il bomber nigeriano è diventato il sogno di molti club europei. Ildi gennaio si avvicina e, con esso, la possibilità di un colpo di scena che potrebbe coinvolgere non solo il Napoli, ma anche ilcolpotrebbe lasciare finalmente il Napoli (Foto: Ansa) – serieanews.comMa cosa c’entra il club rossonero in questa vicenda? È qui che entra in gioco un intreccio diche potrebbe rivelarsi fondamentale non solo per il futuro di, ma anche per le finanze del Napoli.Secondo quanto dichiarato dal direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna, Victorpotrebbe partire già a gennaio, ma solo a una condizione: che arrivi un’offerta da almeno 75 milioni di euro, cifra corrispondente alla clausola rescissoria fissata nel contratto.