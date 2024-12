Oasport.it - NBA, i risultati della notte (31 dicembre): Cleveland vola ad Est, Denver vince con le triple doppie di Jokic e Westbrook

Siamo agli ultimi botti del 2024 per quanto riguarda la NBA. Nelle sette partite di questa, arriva la settima vittoria in fila deiCavaliers, che rimangono in testa alla Eastern Conference: netto 95-113 sui Golden State Warriors con due ottimi quarti centrali e Darius Garland a dominare con 25 punti e 8 assist, brutta serata al tiro per Steph Curry con 11 punti e 4/14 complessivo.Continua la striscia positiva anche dei Philadelphia 76ers, al quarto successo in fila superando i Portland Trail Blazers. Embiid è tornato a fare l’Embiid con 37 punti e 9 rimbalzi e viene affiancato dal sempre ottimo Tyrese Maxey a 23. SOno otto invece i successi in fila per i New York Knicks, che nel 106-126 su Washington sorridono con i 32 e 13 rimbalzi di Karl-Anthony Towns e la tripla doppia del coltellino svizzero Josh Hart con 23 punti, 15 rimbalzi e 10 assist.