Pianetamilan.it - Milan, questione stadio: a che punto siamo? La svolta è vicina?

Leggi su Pianetamilan.it

Lo scorso martedì 22 ottobre, a Roma, il sindaco dio Beppe Sala, accompagnato da una delegazione di Inter e, ha incontrato il ministro della Cultura Alessandro Giuli e il ministro per lo Sport Andrea Abodi. Durante l’incontro, è stato presentato il progetto per la costruzione di un nuovovicino all’attuale ‘Meazza’ a San Siro. Questo incontro rappresenta un passo significativo verso la creazione di un impianto moderno che ospiterà entrambe le squadreesi. Dopo anni di discussioni, sembra che la decisione stia orientandosi verso una collaborazione tra i club, che intendono sviluppare il progetto insieme. Nonostante l’entusiasmo, il cammino per la realizzazione del nuovoè ancora nelle fasi iniziali. Il presidente dell’Inter, Beppe Marotta, ha definito l’incontro con i ministri come “un fatto storico”, sottolineando l’importanza del coinvolgimento della politica.