Le voci degli esperti sul 2024 e le sfide geopolitiche che plasmeranno il 2025

Ilè stato un anno di profondi cambiamenti geopolitici, con ripercussioni dirette sulla nostra sicurezza e sulla nostra vita quotidiana.Abbiamo raggiuntodi fama internazionale checi offrono un’analisi approfondita di alcuni dei temi più cruciali del momento: l’instabilità in Medio Oriente, la minaccia del terrorismo jihadista, le crisi migratorie e le nuove dinamichenel Nord Africa. Attraverso ledi Claudio Bertolotti, Naysan Rafati, Lorenzo Vidino e Michela Mercuri, esploreremo le cause profonde di questi fenomeni, le loro interconnessioni e le possibili evoluzioni future. Le loro visioni sul futuro del mondo offrono una lettura indispensabile per comprendere leche ci attendono e per orientare le scelte dei decisori politici.Il sequestroIn questi giorni sta facendo discutere l’arresto a Teheran della giornalista italiana Cecilia Sala.