Ilprimatonazionale.it - La France d’abord: il «nazionalismo integrale» di Charles Maurras

Leggi su Ilprimatonazionale.it

Roma, 31 dic – A fine dicembre 1926 un anatema papale si abbatté sulla destrase. Pio XI, che già il 20 di quel mese aveva ingiunto ai cattolici transalpini la «rottura» con l’Action Française, ribadì il 29, con un decreto del Sant’Uffizio, la condanna del movimento nazionalista, minacciando gli iscritti recalcitranti di interdire loro l’accesso ai sacramenti. Il pronunciamento, in virtù del quale il papa proibiva ai fedeli di «aderire attivamente alla scuola di coloro i capi dell’Action Française i quali antepongono interessi di partito alla religione», non giunse Oltralpe inaspettato, date le incomprensioni che già esistevano tra gli «azionisti» e le gerarchie ecclesiastiche (l’AF era stata oggetto, per esempio, degli strali dell’arcivescovo di Bordeaux, che ne aveva definito i dirigenti «cattolici per calcolo e non per convinzione»).