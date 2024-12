Ilrestodelcarlino.it - Inceneritore, che fine ha fatto la negoziazione?

Il tavolo permanente diè nel programma di Mezzetti che ha vinto (anzi stravinto) le elezioni ed è diventato sindaco di Modena. Serve per superare l’impianto di termovalorizzazione () dei rifiuti che è, con quello di Bologna, il più grande di tutta la regione.con chi? Si presume con viale Aldo Moro ed Hera. È partito questo tavolo? Con che percorso? Per non prendere in giro gli elettori bisogna farlo partire adesso per non aspettare l’ammortamento dei costi dell’che, sempre nel programma, è previsto per ladell’anno 2034. AVS e M5S cosa stanno facendo al riguardo? Chiedono conto di quanto c’è scritto nel programma sull’incenerimento? In attesa di saperlo abbiamo in piena attività l’arma di ’distrazione di massa’ che è la discussione del nuovo metodo di raccolta dei rifiuti.