Imprenditore di Voghera si accascia al volante e si schianta contro tre auto: muore a 53 anni

Pavia – Undidi 53è morto dopo aver avuto un malore mentre era alla guida ed essersito mentre percorreva la Statale 26 nel comune di Arnad, in Valle d’Aosta, dove si trovava in vacanza. La tragedia è avvenuta nel pomeriggio di domenica 29 dicembre. Secondo le prime ricostruzioni della stampa valdostana, l’uomo sarebbe stato colto da un infarto e avrebbe perso illlo del mezzo impattandoaltre tremobili in transito. Sul posto sono intervenuti diversi mezzi di soccorso e anche un’eliambulanza, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare: l’è deceduto sul posto. L’uomo stava viaggiando insieme a una donna, che è rimasta ferita ed è stata portata all’ospedale Parini di Aosta: per fortuna non ha riportato ferite gravi. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i carabinieri della Compagnia di Châtillon e Saint-Vincent, che dovranno ricostruire con precisione la dinamica dello schianto.