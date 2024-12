Ilnapolista.it - Il direttore scientifico della Wada: «Avvocati e atleti hanno capito che il doping da contaminazione può essere una strategia»

Repubblica ha intervistato Olivier Rabin,senior di Scienza e medicina, organizzazione mondiale antie visiting professor all’università di Trento. Supervisiona protocolli e l’elenco delle sostanze proibite oltre a sviluppo e ricerca. Le sue risposte utili per capire cosa potrà succedere nel mondolotta al. E al Tas, che nel 2025 decider sulla positività di Jannik Sinner.Leggi anche: Squalificare per due anni Sinner sarebbe un duro colpo soprattutto per l’Atp Tour (The Athletic)Ilscientifica: «Dobbiamo dare più flessibilità al sistema»Dal 2027 dovrebbe entrare in vigore il nuovo regolamento anti: cosa prevede e perché era necessario?«Dobbiamo dare più flessibilità al sistema per valutare i casi in cui la positività data quasi certamente da