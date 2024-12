.com - Il 2024 del Milan, dai cambi in panchina alla contestazione dei tifosi

Leggi su .com

(Adnkronos) – Ildelè stato un tavolo di sperimentazione, con tantiamenti e diverse difficoltà incontrate sul percorso. Intanto in campo, con il passaggio inda Stefano Pioli, tecnico dell’ultimo scudetto, a Paulo Fonseca e poi ancora da Fonseca a Sergio Conceicao. E poi fuori, con una proprietà che fatica a entrare in sintonia con ie contestata in più di qualche occasione. Come nella partita di campionato contro il Genoa, nel giorno della festa per il 125° compleanno del club. La fotografia di un momento difficile. Intanto, nell’anno delci sono da considerare ben dueamenti della guida tecnica. In estate, il club ha chiuso il rapporto con Stefano Pioli dopo 5 stagioni, caratterizzate da un ritorno ai vertici in Italia, con lo scudetto del 2022, e anche in Europa, con la semifinale di Champions League agguantata nel 2023.