Anteprima24.it - Grande successo per il Gran Concerto di fine anno a Sant’Agata de’ Goti

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 3 minuti“C’è una dimensione quasi magica nell’esperienza di ascoltare la propria musica eseguita da un’orchestra. La musica ha la capacità di trascendere il tempo e lo spazio, di creare ambienti e atmosfere che possono trasportare l’ascoltatore in mondi diversi. Per il compositore, vedere il pubblico reagire a questa magia è di per sé unregalo. Il modo in cui la musica può evocare ricordi, sogni e sentimenti è un potere straordinario, e il compositore è testimone di questo fenomeno mentre ascolta le sue creazioni prendere vita”. Questo è il commento della compositrice-pianista Ivana D’Addona, che ieri sera nel Duomo dide’si esibita in una straordinaria performance per pianoforte e orchestra.Ildi, organizzato in collaborazione con il MIC, la Diocesi di Cerreto – Telese – Sant’ Agata de’, il Museo Mila, la Cooperativa di promozione culturale Musicainsieme e la Società Operaia di Mutuo Soccorso, così come nelle previsioni, ha sorpreso e incantato il numeroso pubblico presente.