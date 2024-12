361magazine.com - Grande Fratello, il segreto di Tommaso: nuova confessione tra Alfonso e Mariavittoria

Leggi su 361magazine.com

si espongono suldiFranchi: lapost puntata, questa settimanaD’Apice ha rivelato a Javier Martinez ildi. La confidenza fatta ha iniziato a fare il giro della Casa finendo proprio sul web.aveva riportato all’amico: “Il giorno che siamo usciti fuori dalla casa per fare le foto, quando siamo rientrati lei mi ha detto che si sente obbligata a restare nella storia con. Sì, che si sente in dovere per una cosa di lui, quella cosa, la sai anche tu?”.Durante la diretta di ieri sera,è intervenuta smentendo la notizia ed affermando: “Non sono obbligata a stare con Tommy, le cose tra noi vanno molto meglio“.Leggi anche, in arrivo seri provvedimenti per diversi inquiliniLa: il chiarimento tra i due inquiliniStando a quanto riporta Biccy.