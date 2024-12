Superguidatv.it - Grande Fratello 2024, Javier Martinez “mangia, flirta e dorme”: sotto accusa nella casa | Video Mediaset

Alsi parla die del suo comportamento all’interno della. Il pallavolista dopo Shaila si è avvicinato prima ad Helena e poi a Chiara, ma senza riuscire ad approfondire la conoscenza.in tanti non credono al suo comportamento.deldivide ladel. Shaila Gatta parlando di lui dice “”, ma il pallavolista si difende: «sono stato super trasparente poi che Lorenzo vuole trovare il marcio mi fa un pò ridere questa cosa perchè io non mi interesso per niente del percorso suo e con Shaila» ma poco dopo viene messo all’angolo da Signorini cercando di capire come mai inizia una conoscenza e poi la smonta.Alloraprecisa: «con Helena è un’amicizia, la gente sta cercando del marcio nei miei atteggiamenti».