Pronosticipremium.com - Difesa Roma, Marmol subito o in estate? Mingueza alternativa a Sildillia

Leggi su Pronosticipremium.com

Un brindisi veloce è quello che spetterà questa sera ai giocatori della, per salutare un 2024 sicuramente non da incorniciare e tuffarsi in un gennaio che più intenso non si può. Una settimana scarsa per preparare un derby della capitale fondamentale più per morale ed orgoglio che per la classifica, e tanta concentrazione da mettere in un calciomercato che sta già tessendo la sua tela. Il tema addii è caldissimo, con Pellegrini diviso tra Italia e Premier League, mentre in entrata si passa dal vice Dovbyk ad unada puntellare.Su questo secondo tema i nomi si sprecano, soprattutto per un esterno destro che risulta priorità per questa. Ranieri ha di fatto scelto Saelemaekers per ricoprire quel ruolo, ma visto un Celik ormai spostato a braccetto di riserva ed un Abdulhamid che non dà garanzie, urge un’alle spalle del belga che sappia difendere.