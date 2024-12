Coronavirus 5 anni dopo l’origine della pandemia è ancora un mistero L’ira dell’Oms | La Cina condivida i dati

Leggi su Open.online

A cinquedall’inizioche ha sconvolto il pianeta, lanon hacondiviso con il resto del mondo inecessari per comprendere le origini del Covid-19. Un ritardo snervante per l’Organizzazione mondialesanità, che in questi giorni è tornata a implorare Pechino. «Continuiamo a chiedere alladi condivideree accesso in modo da poter comprendere le origini del Covid-19. Questo è un imperativo morale e scientifico», si legge in una notapubblicata lunedì 30 dicembre.L’eredità del CovidDal 2020 ad oggi, il Covid-19 ha ucciso più di sette milioni di persone, mettendo in crisi i sistemi sanitari di tutto il mondo e innescando una crisi economica di proporzioni planetarie. «Senza trasparenza, condivisione e cooperazione tra i Paesi, il mondo non può prevenire e prepararsi adeguatamente a future epidemie e pandemie», spiegal’Oms nella nota.