Calciomercato.it - Come cambia il Milan con Conceicao, retroscena di Ballotta: “E sulla polemica Lazio-Inter 0-6…” | ESCLUSIVO

Leggi su Calciomercato.it

L’ex portiere è stato compagno in biancoceleste del neo tecnico rossonero: “Ha già dimostrato di essere all’altezza della situazione”Ilprova a rilanciarsi con Sergio. Il tecnico ex Porto conosce già la Serie A, avendoci giocato con le maglie di Parma,. In biancoceleste è stato compagno di Marcovenuto a ‘Ti Amo Calciomercato.it’ proprio per parlarci del neo allenatore dei rossoneri.al, ildia Ti Amo Calciomercato.it – calciomercato.it: “non viene a fare la comparsa”“Sembra che quellaabbia sfornato più di un allenatore, del resto era fatta di grandi uomini e allenatori di conseguenza – ha esorditonel programma in onda sul canale youtube di Calciomercato.it –lo vedo bene qui in Italia, in carriera ha già dimostrato di essere uno all’altezza della situazione.