Calendario nuoto artistico 2025 | tutte le date il programma e gli eventi da seguire

La danza in vasca è pronta per riproporsi in vista di quel che sarà nel. Messa in archivio l’esperienza alle Olimpiadi di Parigi, si tornerà a lavorare in acqua per trovare nuove coreografie da presentare ai nuoviinternazionali. Una specialità che ha avuto una grande e repentina evoluzione per il cambiamento nel sistema di punteggio.Le valutazioni secondo un codice abbastanza preciso e l’esecuzione dei cosiddetti “ibridi” ha creato non poche difficoltà alle varie rappresentative. L’Italia è stata, probabilmente, tra le formazioni a fare più fatica da questo punto di vista, vivendo come una sorta di incubo i cosiddetti “base mark”, ovvero penalità nel corso della routine del libero o del tecnico.Il focus sarà tutto incentrato sui Mondiali a Singapore nel mese di luglio. In questa competizione, la squadra guidata da Patrizia Giallombardo vorrà rilanciare le proprie quotazioni, dovendo però ricostruire e ricreare un contesto d’alto livello, in considerazione dei ritiri di Linda Cerruti e di Giorgio Minisini, che lungamente sono stati i fari del team italiano.