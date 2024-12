Ilgiorno.it - Aurora boreale anche nei cieli della Lombardia: dalle montagne ai laghi, dove vederla meglio

L’ultima volta è stata poco tempo fa: l’11 ottobre quando il cielo si colorò di varie tonalità di viola, regalando uno spettacolo mozzafiato immortalato in tanti selfie e foto. Panorami sensazionali suilombardi, dal Lario al Garda, main montagna e in città. Forse non saremo così fortunati tra poche ore, durante l’ultima notte dell’anno, quando una nuovavestirà di magia l’inizio del 2025, col suo carico di fascino naturale, interesse scientifico – trattandosi in fin dei conti di una tempesta geomagnetica con i suoi rischi (calcolati) – e suggestioni simboliche legate dall’antichità a eventi di questa portata. O forse sì, lo saremo, perché gli esperti dicono che l’in arrivo potrà manifestare i suoi effettia basse latitudini e in Italia.Viafonti di luce Il fenomenoCome sempre, in questi casi, un punto di osservazione particolarmente privilegiato saranno lecime dell’arco alpino, comprese quelle, alle prealpi varesine e orobiche, all’appennino, senza dimenticare le alture che sovrastano i nostri: qui lo spettacolo del cielo che si specchia nelle acque lacustri diventa davvero unico.