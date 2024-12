Ilrestodelcarlino.it - Addio a Tonino Stravaganti. Il mondo del volontariato in lutto

Ildelè inper la morte di, venuto a mancare domenica all’età di 80 anni. "Una vera e propria colonna portante della sezione locale dell’Avis – lo ricorda la presidente Arianna Soragni a nome di tutti i soci -. Un volontario prezioso e sempre disponibile che mancherà a tutti noi".ha fatto parte della famiglia avisina fino dagli anni Ottanta, ricoprendo anche la carica di consigliere e vicepresidente, nonché consigliere provinciale. Una generosità espressa anche in Aido: "In parallelo con la sua attività in Avis – aggiunge Eugenio Davolio, presidente Aido –è stato anche consigliere Aido di Carpi, con vari incarichi fino al ruolo di vicepresidente, per quasi 30 anni e fino alla legislatura 2016-2019, svolgendo sempre un importantissimo compito".