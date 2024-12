Volley femminile Coppa Italia 2025 | Conegliano in semifinale Vallefoglia KO in tre set

Leggi su Sportface.it

La Prosecco Doc Imoconon ha intenzione di fermarsi e batte anche la Megabox Ondulati del Savionella sfida valida per i quarti di finale delladi. Una vittoria in tre set che non dice tutto di una partita in cui la formazione di Andrea Pistola ha dato battaglia, arrendendosi però alla maggiore esperienza delle venete. 3-0 (25-18, 25-22, 25-20) il risultato finale, che permette adi volare indove affronterà Novara.TABELLONI MASCHILE EQUARTI DI FINALE: LE SFIDE, PROGRAMMA E TVMegabox Ond. Savioplayers’ images during the match between Prosecco Doc Imocovs Megabox Ond. Saviomatch at PalaVerde Villorba (TV) – 30dic2024 during the WOMENN CUP 2024/during Prosecco Doc Imocovs Megabox Ond.