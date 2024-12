Oasport.it - United Cup 2025, il programma di domani (31 dicembre): orari, tv, streaming, ordine di gioco

Martedì 31andra in scena la penultima giornata della fase a gironi dellaCup, competizione tennistica a squadre mista tra nazioni ina Sydney e a Perth (Australia). Due le sfide innel day-5.Ad aprire le danze alla Ken Rosewall Arena sarà l’Italia. La squadra tricolore, vittoriosa 3-0 all’esordio contro la Svizzera, vorrà replicare contro la Francia. Flavio Cobolli e Jasmine Paolini sono i punti fermi della formazione tricolore, che cercheranno di portare a casa il punto, anche se non sarà specialmente per il romano. Cobolli, infatti, dovrà giocare contro il n.14 del ranking, Ugo Humbert. Sulla carta alla portata la sfida, invece, della toscana contro Chloe Paquet.Alla RAC Arena, invece, saranno gli USA a scendere in campo e a confrontarsi con la Croazia.