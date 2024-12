Inter-news.it - Tre punti d’oro per il Verona: Castro condanna il Bologna all’ultimo!

Il monday-night traed Hellassi è chiuso in favore dei veneti con il risultato di 3-2. Dopo un primo tempo da botta e riposta, nella ripresa gli ospiti sfruttano l’errore diper uscire con il bottino pieno. CORSA – Si è chiuso con il risultato di 2-3 il monday-night traed Hellas. Una sfida ad alta intensità quella andata in scena al Dall’Ara, con i padroni di casa che passano prima in vantaggio per poi venir rimontati dagli ospiti nel giro di 7 minuti. Nella ripresa invece, ilriesce a rimettersi in carreggiata prima dell’autogol di. Dopo i soliti momenti convenevoli, iltrova il gol del vantaggio al 20 con Benjamin Dominguez che sfrutta un assist al bacio died è bravo a metterla all’angolino sinistro. Ilnon demorde e al 38 trova il gol del pareggio con Amin s che non sbaglia l’appoggio in rete.