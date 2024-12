Oasport.it - Tabellone Coppa Italia volley: accoppiamenti Final Four, calendario semifinali, programma, tv

Trento, Civitanova, Verona e Perugia si sono qualificate alladelladimaschile, che andrà in scena alla Unipol Arena di Bologna nel weekend del 25-26 gennaio. I dolomitici hanno regolato Cisterna per 3-1 di fronte al proprio pubblico della ilT quotidiano Arena, i marchigiani l’hanno spuntata su Milano al tie-break tra le mura amiche dell’Eurosuole Forum, gli scaligeri hanno avuto la meglio su Piacenza per 3-2 nella propria tana dell’AGSM Forum, gli umbri hanno liquidato Modena per 3-0 in casa.Le teste di serie hanno sfruttato il vantaggio del campo e si sono imposte al termine di partite decisamente combattute, meritandosi così il diritto di proseguire la caccia al trofeo. Trento e Civitanova si fronteggeranno in semie, mentre l’altra semie sarà tra Verona e Perugia.