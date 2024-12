Cityrumors.it - Strano gas dentro un supermercato, scoppia il panico: 41 feriti

Unogas ha scatenato iluntra le decine di persone che erano all’interno in quel momentoEra una tranquillissima giornata di shopping in Germania, quella del 28 dicembre. Le famiglie residenti nella città di Waldheim, in Sassonia, si erano recate presso un negozio Kaufland, per passare un sabato pomeriggio in massima serenità, approfittando delle feste natalizie per distrarsi e andare a fare qualche compera, prima di tornare a lavoro.gasunil: 41– Cityrumors.itEppure, nel corso della serata è successo qualcosa di imponderabile. Quello che doveva essere un momento di svago, ha rischiato di trasformarsi in un dramma storico. Decine di clienti che erano all’interno delhanno rischiato di perdere la vita a causa di una sostanza sconosciuta che, diffusasi nell’aria, che ha provocato massicce irritazioni delle vie respiratorie e nausea continua.