Quotidiano.net - Sgombero di Forte Portuense, cariche della polizia: feriti alcuni giovani del centro sociale

Roma, 30 dicembre 2024 - Iniziato lodeldi, in zona, da anni occupato. In strada è alta la tensione tra le forze die dei carabinieri schierate per contenere la protesta di un centinaio di. Viaper ragione di sicurezza è chiusa in direzione del. Durante ledelle forze dell'ordinemanifestanti sono rimasti. Una ragazza sanguina dalla testa, altri sono a terra doloranti. Sul posto stanno convergendo diverse ambulanze. Gli agenti hanno già fermato due, uno ha fatto resistenza non volendo lasciare i locali occupati, il secondo è stato bloccato per aver lanciato oggetti contro le forze dell'ordine. La tensione resta alta. I manifestanti sono affrontati da un centinaio i poliziotti in assetto antisommossa, schierati su via, all'altezza delappena sgomberato.