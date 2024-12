Anteprima24.it - Salta il Consiglio provinciale: le opposizioni disertano e mettono in crisi il presidente

Tempo di lettura: < 1 minutoilalla Rocca dei Rettori per l’assenza del numero legale. I gruppi consiliari di Forza Italia, Fratelli d’Italia e Partito Democratico, hanno annunciato che diserteranno la seduta odierna, costringendo così ilNino Lombardi a puntare tutto sulla seconda convocazione.Si apre una vera e propriain seno al, con la maggioranza messa all’angolo orfana dei numeri. L’appuntamento con la ‘resa dei conti’ è per domani 31 dicembre, quando ilriunito in seconda convocazione dovrà provare a strappare un voto favorevole sul DUP e sui restanti 26 punti all’ordine del giorno. Da indiscrezioni pare che i componenti dei tre gruppi consiliari, rispettivamente Vincenzo Fuschini ed Anna Iachetta per Forza Italia, Gaetano Mauriello e Carmine Agostinelli per Fratelli d’Italia, Raffaele De Longis e Giuseppe Ruggiero per il Partito Democratico, saranno presenti alla seconda convocazione.