Nba: Indiana piega Boston, 11esima vittoria di fila per Oklahoma

Sei le partite disputate nella notte Nba, con i campioni in caricaCeltics sconfitti dagliPacers 123-114 grazie ai 31 punti di Tyrese Haliburton. Non bastano ai Celtics i 31 di Jaylen Brown. Ad Ovest successo interno per gliCity Thunder sui Memphis Grizzlies per 130-106 con 35 punti del solito Shai Gilgeous-Alexander. Successo anche dei Minnesota Timberwolves sui San Antonio Spurs per 112-110 con 26 punti di Donte DiVincenzo. Non bastano ai texani i 34 punti di Victor Wembanyama. Questi i risultati delle altre partite Orlando Magic-Brooklyn Nets 101-102, Toronto Raptors-Atlanta Hawks 107-136, Houston Rockets-Miami Heat 100-104.