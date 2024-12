Mistermovie.it - Mister Movie | Come Dormire nell’Edificio che Ha Ispirato Squid Game

Leggi su Mistermovie.it

Se sei un fan die desideri vivere l’atmosfera iconica della serie nella vita reale, c’è una notizia fantastica: puoi soggiornare in un edificio che hai set del famoso show. Ecco tutto quello che devi sapere per organizzare questa esperienza unica.Dove si trova l’edificio a scale di?Inizia prenotando un volo per Alicante o Valencia, i due aeroporti più vicini alla destinazione. Una volta atterrato, noleggia un’auto e dirigiti verso Calpe, una splendida cittadina sulla costa spagnola dove si trova questa meraviglia architettonica. @wilbertspace This architectural gem was on my bucket list for ages! This apartment complex called “Muralla Roja” is in Calpe, Spain and was designed by architect Ricardo Bofill. Some apartments are available to rent on Airbnb and price starts from €120 per night.