Migranti | Balboni Fdi ' Cassazione conferma bontà politiche governo Meloni'

Roma, 30 dic. (Adnkronos) - "L'ordinanza odierna della Corte diladelledelsul fronte immigrazione e smentisce le cassandre del Pd. Soprattutto, si afferma senza alcun dubbio che il modello Albania funziona e può essere esportato anche in altri Stati europei. Le decisioni del Tribunale di Roma suifatti rientrare dall'Albania erano sbagliate". Lo dichiara il senatore di Fratelli d'Italia, Alberto, responsabile Sicurezza e Legalità del partito."Le opposizioni dovrebbero leggersi l'ordinanza depositata oggi dai giudici e chiedere scusa. Dall'ordinanza è emerso, poi, un altro particolare di non poco conto: la competenza sulla decisione di quando un Paese è o non è sicuro spetta in via esclusiva al. Questo aspetto mette in risalto il fatto che il magistrato non può arrogarsi il potere di fare questa importante scelta.