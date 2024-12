Ilrestodelcarlino.it - Migliaia in processione. Il cardinale Zuppi apre la porta santa:: "Credere nella speranza"

Il mondo ha fame di fiducia nel futuro e Bologna non fa eccezione. Ieri pomeriggio, ilMatteoha aperto anche in arcidiocesi l’anno santo all’interno del quale si dipanerà il Giubileo dellaindetto da Papa Francesco ed è bastata una semplice convocazione ai fedeli per far sì che la Basilica di San Petronio di riempisse in un batti baleno con le persone rimaste fuori che hanno affollato piazza Maggiore. In tutto, saranno state almeno quattromila persone ad assistere a tutto l’evento. È la forza di unache non promette nulla di illusorio e tiene tutti con i piedi per ben ancorati a terra. "Laè molto diversa dal fatalismo – ha spiegato l’arcivescovo – per cui non dipende mai da me e finisco per vivere come viene fino a diventare nichilista e a nonpiù a nulla.