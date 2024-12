Linkiesta.it - L’imprevedibilità di Renzi potrebbe smuovere l’immobilismo politico di Schlein

Leggi su Linkiesta.it

Elly, ti presento. Ha il due per cento? Buttalo via, in un Paese dove i due schieramenti continuano malgrado tutto a essere pari: Liguria docet. Fai politica, segretaria, altrimenti finisce che ha ragione Pierluigi Bersani quando dice alla Stampa che «rischiamo un altro anno a pane e propaganda» (dal che si evince una sua inattesa bordata alla leader dem). Segretaria, qui servono atti. Anche piccoli. Qualche incontro, un convegno, un documento. Elly sa che Giuseppe Conte non funziona più come un tempo, che gli aviessini di Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni non bastano. Qui servono tutti. Ora,non è, e non sarà mai, un compagno, ma un alleato sì. Circa un anno fa, per prima cosa, quando si almanaccava di stampelle, di aiutini e di un Matteo di destra, ci disse: «Io non andrò mai con Giorgia».