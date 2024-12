Ilrestodelcarlino.it - Le previsioni meteo per il Capodanno in Emilia Romagna: come inizia il 2025

Bologna, 30 dicembre 2024 – Non resta che scegliere tra i concertoni di, il rogo del Vecchione a Bologna, l’incendio al Castello Estense di Ferrara o le tantetive in regione: la notte più festosa dell’anno è alle porte e ilinsembra accoglierla nel modo giusto. Infatti, la presenza dell’alta pressione delle Azzorre che sta interessando l’Italia garantirà un’atmosfera stabile e in linea con le condizioni degli ultimi inverni. La notte di San Silvestro vedrà temperature stazionarie o in lieve flessione, comprese tra -2 e 3 gradi nei capoluoghi di provincia. Per le massime, gli esperti parlano di una possibile oscillazione tra i 5 e i 10 gradi. Leassicurano quindi condizioni piacevoli di giorno, con il sole. Il cielo dovrebbe essere sereno anche nella notte: un quadro perfetto per ammirare i fuochi d’artificio.