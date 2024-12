Tpi.it - L’attrice Gal Gadot operata al cervello all’ottavo mese di gravidanza: “Volevo solo vivere”

GalaldiGal, nota per il ruolo di Wonder Woman ricoperto sul grande schermo, ha rivelato di essere stataaldurante l’ottavodi.“Mi è stato diagnosticato un enorme coagulo di sangue nel” ha scritto sui suoi social l’interprete, che ha raccontato nel dettaglio la sua esperienza al fine di sensibilizzare e aiutare le persone che potrebbero ritrovarsi ad affrontare una situazione simile.pic.twitter.com/rg2Ix5x0TC— Gal(@Gal) December 29, 2024Galha scritto: “Rimanevo legata a letto tutto il giorno finché non mi sono sottoposta a una risonanza magnetica che ha rivelato la verità. Mi ha ricordato quanto improvvisamente tutto possa cambiare e, nel bel mezzo di un anno così difficile, tutto ciò cheera”.