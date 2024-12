Ilfattoquotidiano.it - La Regione Lazio punisce le famiglie fragili ritardando oltre il limite il bando per la non autosufficienza: che vergogna

Laleogniilper la non. Dopo numerosissime sollecitazioni da parte di cittadini e organizzazioni del terzo settore, l’amministrazione e le dichiarazioni del dottor Maselli avevano assicurato che ilsarebbe stato pubblicato entro dicembre. Uscito illa data prevista per poter inoltrare le domande era stata fissata alle ore 15:00 del giorno 3 dicembre 2024. Per motivi mai pubblicamente affermati, il portale risulta chiuso dallo stesso giorno.Leanticipano i contributi agli operatori dal mese di luglio 2024. Ma non è tutto. Infatti durante la chiusura del portale non è possibile accedere per nessun servizio e pertanto anche leche dovevano ancora rendicontare le spese sostenute a ottobre e novembre 2024 sono state costrette – proprio sotto un periodo di sovraccarico di spese da affrontare per persone non autosufficienti che necessitano di sostituzioni, presenze aggiuntive legate a ferie e permessi degli operatori abituali – ad anticipare senza alcun preavviso ulteriori spese.