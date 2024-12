Ilrestodelcarlino.it - Infortuni e mancanza di forma. Il momento no dell’Andrea Costa

È un finale di 2024 agrodolce, più agro che dolce, per l’Andrea. Le ultime due sconfitte mettono dei titoli di coda amari su una prima parte di stagione che l’Up ha iniziato e condotto benissimo, prima del trend negativo in cui è entrata nell’ultimo mese e mezzo. Grosso modo dopo le sconfitte con Vicenza e Faenza e il pesante -30 con Treviglio, intervallate dalle vittorie nel derby e con Piacenza, alle quali hanno fatto seguito le ultime tre sconfitte: preventivabile quella con Legnano, decisamente no quelle con Saronno e Crema, non certo il gotha del torneo cadetto. Proprio con Crema è arrivata un’altra sconfitta che certifica questo andamento, figlio di diversi fattori. Certamente contano le difficoltà fisiche, perché regalare un elemento cardine come Jack Sanguinetti (in settimana è atteso il suo ritorno ma potrebbero volerci almeno 15 giorni prima di ritrovare la condizione) ha un peso notevole.