Il programma della settimana degli sport invernali | spiccano Tour de Ski e Tournée dei Quattro Trampolini

La stagionesta entrando nella sua parte più calda, a cavallo tra il vecchio e il nuovo anno. In attesa dei Mondiali di ciascuna disciplina tra febbraio e marzo, vanno in scena alcuni appuntamenti di fondamentale importanza che potrebbero già dire molto anche in ottica classifica generale di Coppa del Mondo. In primo piano ci sono lo sci di fondo e il salto con gli sci: prosegue infatti ilde Ski 2025, che ha preso ufficialmente il via sabato 28 dicembre con la sprint di Dobbiaco. Per la prima volta il percorsopiù importante competizione a tappe fondistica sarà interamente sulle nevi italiane, e si concluderà domenica 5 gennaio in Val di Fiemme.J0hannes Klaebo al maschile e Jessica Diggins al femminile hanno già messo dei sigilli importanti sul pettorale giallo, ma dovranno confermarsi nel corso, ricca di appuntamenti e di possibili ribaltoni.