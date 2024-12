Movieplayer.it - I migliori esordi italiani del 2024: da Io e il Secco fino ad Animali randagi

Margherita Vicario, Alessandro Marzullo, Gianluca Santoni, Carolina Pavone, Damiano Giacomelli, Gianluca Manzetti, Maria Tilli e Filippo Barbagallo: i debutti alla regia che abbiamo particolarmente amato. Per estro, visione e scelte comunicative. C'è un cinema italiano che sperimenta, che ci prova, che tenta di uscire dai soliti binari, scambiando i generi, mostrando e dimostrando che l'esperienza è relativa se, dietro, c'è il supporto di un'idea narrativa e visiva. Dunque, oltre i grandi autori, e oltre le solite commedie, ilè stato un anno diinteressanti, e tutti diametralmente opposti. Con una prerogativa importante, anche dal punto di vista comunicativo. Infatti, se quel cinema "medio", che galleggia tra i grandi blockbuster e il cinema d'autore sembra faticare, non si può dire lo stesso per quanto riguarda i debutti, spesso seguiti attraverso .