Spazionapoli.it - “Ha rifiutato il ritorno in Serie A”: l’ex azzurro sorprende tutti!

Sono ore molto calde per laA. Da ieri, è in corso un vero e proprio terremoto per un noto club italiano. Stamane, sono arrivati ulteriori dettagli. La situazione inA diventa sempre più calda. La prima parte di stagione è ormai archiviata, motivo per il quale i diversi club stanno valutando l’operato della squadra e dei rispettivi allenatori. Tra le società più in forme ci sono ovviamente le prime della classe come Atalanta, Napoli e Inter. Invece, il discorso è molto diverso per chi è in ritardo in classifica. Tra le società più in difficoltà, ci sono proprio Juventus e Milan. Sarri hail Milan: l’annuncio è incredibileIl Milan vive un momento molto difficile dopo l’ennesimo passo falso contro la Roma. Già prima del match si parlava del possibile esonero di Paulo Fonseca, poi arrivato subito dopo il fischio finale.