Sport.quotidiano.net - Guardiola nella storia: contro il Leicester è stata la partita numero 500 con il Manchester City

Leggi su Sport.quotidiano.net

, 30 dicembre 2024 – Domenica,il, ilè tornato alla vittoria.e i suoi hanno espugnato il King Power Stadium e hanno rialzato la china, portandosi al quinto posto in solitaria in attesa del Newcastle, che stasera alle 21 affronterà ilUnited. Oltre che essere importante dal punto di vista del campionato, però, quella di ieri è una gara speciale per Pep, che ha festeggiato nel modo migliore la sua cinquecentesimasulla panchina del. Lad'amore tra l'allenatore spagnolo e i citizens parte nel 2016, quando il 1° febbraio viene annunciato come futuro allenatore dall'estate successiva, al posto di Manuel Pellegrini. Il tecnico iberico è reduce dall'esperienza in Germania con il Bayern Monaco,quale non è riuscito a lasciare un segno indelebile come col Barcellona.