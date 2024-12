Zonawrestling.net - Dutch Mantell:”Tiffany Stratton dovrebbe usare il Money in the Bank per WrestleMania”

ha suggerito un modo unico perdi incassare il suoin theContract.Parlando a UnSKripted di Sportskeeda Wrestling,ha proposto chepotrebbe utilizzare la sua valigetta per organizzare un match singolo contro Nia Jax a:“Immagina un promo di Nia Jax dopo la Royal Rumble dove dice: ‘Sai, c’è una ragione per cui non mi hanno scelto, perché nessuno può fermarmi.’ E all’improvvisoguarda la sua valigetta, e i fan iniziano a dire ‘Tiffy Time, Tiffy Time’, e all’improvviso lei dice: ‘Penso di poterlo fare ora.’ (.) Non credo ci sia mai stato un incasso per competere a. Ci sono stati due incassi a, ma mai uno per competere a.”Dopo aver vinto il titolo, Nia Jax ha difeso con successo il WWE Women’s Championship contro Bayley e Naomi.