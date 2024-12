Lanazione.it - Diario educativo degli studenti. Il libro ’Mission possible. I care’: "Viaggio tra attualità e riflessioni"

LIVORNO No, non si tratta del nuovo capitolo della saga d’azione con protagonista Tom Cruise. “Mission. I care” è infatti il titolo delrealizzato dalla classe 5A della scuola Campana con l’aiuto della loro maestra, nonché consigliera comunale, Cristina Lucetti. Questorappresenta un po’ la conclusione di un percorso che la classe e la sua insegnante hanno intrapreso al momento del loro primo incontro. "Ho seguito questa classe dalla prima alla quinta, li ho visti crescere e attraversare momenti difficili a cui nemmeno noi adulti eravamo preparati primo fra tutti il Covid – dice Lucetti – L’isolamento ha privato i bambini della loro voce, in questo senso la dad è stato uno strumento importante - prosegue Lucetti - ha permesso a noi insegnanti di “entrare” nelle case dei bambini e viceversa, grazie anche all’estrema disponibilità delle famiglie".